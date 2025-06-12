Рекламный баннер для бренда апельсинового сока

Создан яркий, освежающий и визуально мощный баннер для продвижения апельсинового сока. Основная задача — вызвать ассоциации со свежестью, натуральностью и зарядом энергии.

Ключевые элементы дизайна:

Центральный объект — реалистично смоделированная бутылка сока, окружённая сочными апельсинами и каплями воды для эффекта свежести.

Динамичные брызги и срезы фруктов подчёркивают натуральность продукта и создают эффект "живого вкуса".

Гармоничный фон с градиентом и световыми эффектами усиливает ощущение чистоты и свежести.

Чёткий и лаконичный слоган “Fresh Juice” — акцент на простоту и качество.

Использованы яркие и насыщенные цвета (апельсиновый, зелёный, синий), чтобы усилить аппетитность изображения.

Формат: Идеально подходит для размещения на главной странице сайта, в слайдерах, рекламных баннерах, социальных сетях и email-рассылках.