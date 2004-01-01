Рисуночки, логотипы и принты для одежды

Нужен креативный логотип, но не знаете к кому обратиться? Либо же вам нужен рисуночек доя вашего проекта или подарок для близкого человека? Или вы думаете начать создавать вещи, но не знаете кто может придумать вам дизайн? Вы обратились по адресу! Делается все в сроки, если будет задержка, обязательно отпишу. Работаю по половине предоплаты. Все остальное в конце. Обязательно кидаю наброски, обсуждая с вами все нюансы. Надеюсь вас заинтересовало мое портфолио и описание! Буду рада вашим заказам ;)