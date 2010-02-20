Рисунок УЭПС и его фото

Задание от работодателя: разработать изображения оборудования для библиотеки условных графических изображений основных типов оборудования; все изображения должны обеспечивать узнаваемость соответствующего оборудования потребителем.

Исходные данные для проекта – фотографии и признаки узнаваемости оборудования каждого типа.

В выполненной мной работе представлены условное графическое изображение УЭПС и его фото для сравнения.