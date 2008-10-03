Rules of Street

Эту работу я придумал полностью сам, не было даже зацепки и идей что я смог бы сделать, и в итоге я пошёл на сайт с фотографиями хорошего качества и нашел данного человека на постере, потом сразу же закралась идея как можно было реализовать мой план.



Пошёл искать для начала референсы, отобрал 6 штук. С каждого что-то подметил. А после того, как я нашёл референсы, я пошёл подбирать палитру анализировав фотографию которую я нашёл в самом начале. Логично было взять цвет кофты самого человека с сочетанием его кожи и темного фона. Получилось очень удачно.

Все работы я делаю по своей сетке, но если у заказчика вдруг будет лично свой шаблон, то я строго буду ему следовать. А если будут какие-то изменения в работе с моей стороны, то я обязательно сообщу заказчику что я планирую сделать, и буду ждать одобрения, чтобы не было кучи правок!