Сборник работ
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Я Диана - концепт-художник. В приоритете занимаюсь созданием концептов как персонажей, так и окружения. Моей задачей является показать многогранность человеческого разума, способного порождать уникальные для каждого облики!
Любимые направления - стимпанк, дизельпанк, киберпанк, средневековье, sci-fi, постапокалипсис, фэнтези и мрак.