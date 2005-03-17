Сборник работ

Я Диана - концепт-художник. В приоритете занимаюсь созданием концептов как персонажей, так и окружения. Моей задачей является показать многогранность человеческого разума, способного порождать уникальные для каждого облики!

Любимые направления - стимпанк, дизельпанк, киберпанк, средневековье, sci-fi, постапокалипсис, фэнтези и мрак.