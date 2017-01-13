Сделаю Pop-Art с тремя разными фонами на выбор.

Здравствуйте! Я готова сделать для Вас картину в стиле Pop-Art. Не зря это искусство так полюбились, ведь это отличный подарок на любой праздник, который обязательно найдет свое почетное место- отлично смотрятся в интерьере.Ваше фото станет качественным поп-арт портретом, в высоком разрешении, пригодном для печати на холсте или бумаге. На выбор печати у Вас будет три варианта работы- разные фона и цветовая гамма.