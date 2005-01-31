Сделаю вас персонажем комиксов, фильмов, сериалов и т.д

Нарисую вас в уникальном стиле комиксов!

Предлагаю эксклюзивный портрет в стиле комиксов, который подчеркнет вашу индивидуальность и станет ярким дополнением к вашим соцсетям или коллекции!

Что вы получите :

-Уникальный арт с оригинальными элементами комиксов.

-Высокое качество в цифровом формате с четкостью и насыщенными цветами.

-Быстрая доставка, чтобы вы как можно скорее наслаждались портретом.

Простота заказа: просто отправьте фото и идеи!

Почему выбирают меня :

-Открытость для обсуждения пожеланий и внесения изменений.

-Гарантия возврата денег, если вы не довольны результатом.

Не упустите шанс получить портрет в стиле комиксов!

Закажите сейчас и подарите себе позитив и вдохновение. Жду возможности создать нечто уникальное для вас!

Нужно для заказа:

Фотография: Предоставьте четкую фотографию с хорошим освещением, на которой видно ваше лицо.

Стиль работы: Какой стиль комикса вам интересен - реалистичный или карикатурный?

Детали: Есть ли особые элементы, которые вы хотите включить в рисунок (одежда, аксессуары, фон)?

Эмоция и поза: Какую эмоцию или позу вы хотите изобразить?

Тематика: Есть ли определенная тематика или сюжет, который вы хотели бы отразить в работе?

Пожелания: Есть ли что-то еще, что может быть полезно для выполнения заказа?