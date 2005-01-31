Сделаю вас персонажем комиксов, фильмов, сериалов и т.д
Нарисую вас в уникальном стиле комиксов!
Предлагаю эксклюзивный портрет в стиле комиксов, который подчеркнет вашу индивидуальность и станет ярким дополнением к вашим соцсетям или коллекции!
Что вы получите :
-Уникальный арт с оригинальными элементами комиксов.
-Высокое качество в цифровом формате с четкостью и насыщенными цветами.
-Быстрая доставка, чтобы вы как можно скорее наслаждались портретом.
Простота заказа: просто отправьте фото и идеи!
Почему выбирают меня :
-Открытость для обсуждения пожеланий и внесения изменений.
-Гарантия возврата денег, если вы не довольны результатом.
Не упустите шанс получить портрет в стиле комиксов!
Закажите сейчас и подарите себе позитив и вдохновение. Жду возможности создать нечто уникальное для вас!
Нужно для заказа:
Фотография: Предоставьте четкую фотографию с хорошим освещением, на которой видно ваше лицо.
Стиль работы: Какой стиль комикса вам интересен - реалистичный или карикатурный?
Детали: Есть ли особые элементы, которые вы хотите включить в рисунок (одежда, аксессуары, фон)?
Эмоция и поза: Какую эмоцию или позу вы хотите изобразить?
Тематика: Есть ли определенная тематика или сюжет, который вы хотели бы отразить в работе?
Пожелания: Есть ли что-то еще, что может быть полезно для выполнения заказа?