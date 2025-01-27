Серия иллюстраций, посвящена месяцу октябрь. INKTOBER 2024

INKTOBER —один из челленджей для художников, дизайнеров. Он длится весь октябрь.

Американец Джейк Паркер основал Inktober в 2009 году, и челлендж быстро полюбили художники по всему миру.

Каждый день октября участники рисуют по одной работе, сверяясь со списком тем. Много работ выполняется тушью или «цифровой тушью». Итого за месяц они создают тридцать один рисунок и получают море практики. Цель «Инктября» — помочь художникам научиться работать быстрее, «прокачать» навыки рисунка, просто больше рисовать.

Представила свои наиболее выразительные иллюстации челленджа и октября 2024.