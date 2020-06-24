Создам иллюстрацию по вашим пожеланиям

Меня зовут Дарья. Я иллюстратор из Санкт-Петербурга. Я опытный художник и буду счастлива поработать с вами.

Мой стиль:

Я открыта для предложений, однако, все мои иллюстрации будут выполнены в стиле близком к представленным образцам. Я предпочитаю не рисовать ничего чрезмерно архитектурного, никаких сложных интерьеров. Но не волнуйтесь, я могу адаптировать свой стиль к требованиям проекта настолько, насколько это возможно.

Формат файлов:

Все мои работы будут представлены в высоком разрешении, в формате JPEG, PNG или PSD. Я не работаю с векторами.

Расскажите мне о концепте своей идеи и дайте ссылку на иллюстрации/изображение того, что вы хотите видеть в своем заказе.

Добавьте все, что вы считаете необходимым, чтобы объяснить мне ваши пожелания наиболее ясно. Тогда я могу создать иллюстрацию, которая удовлетворит ваши запросы.

Я с радостью возьмусь за создание качественных, красочных, стилизованных иллюстраций и буду рада поработать с вами.

Спасибо!