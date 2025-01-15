Создание графики и анимаций для 2D игры "Wizard Puff"

Полный цикл разработки визуальной составляющей для игры Wizard Puff в стиле фэнтези. Графика выполнена в рисованном стиле с акцентом на детализацию и атмосферность. Все элементы созданы вручную и оптимизированы для использования в Godot 4.3.

Включенные этапы: