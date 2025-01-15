Создание графики и анимаций для 2D игры "Wizard Puff"
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4 месяца назад
Полный цикл разработки визуальной составляющей для игры Wizard Puff в стиле фэнтези. Графика выполнена в рисованном стиле с акцентом на детализацию и атмосферность. Все элементы созданы вручную и оптимизированы для использования в Godot 4.3.
Включенные этапы:
Спрайты персонажей: Детализированные анимации движений, атак и эффектов.
Окружение: Проработанные тайлсеты для платформ, объектов и декораций.
Эффекты заклинаний: Уникальные эффекты магии с анимациями для каждого заклинания.
UI/UX: Элементы интерфейса, включая карты, иконки способностей и полоски здоровья.