Создание логотипа для кафе Meow Cafe 0 0
Иллюстрации и Рисунки
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25 дней назад
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Этот проект включал создание уникального логотипа для кафе под названием “Meow Cafe”. Вдохновение для дизайна было взято из предоставленного заказчиком изображения кошки породы Сфинкс в шеф-поварской шляпе и с ложкой. Целью было создать визуально привлекательный и запоминающийся логотип, который бы отражал уникальность и атмосферу кафе.