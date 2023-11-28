Создание логотипа для кафе Meow Cafe 0 0

Этот проект включал создание уникального логотипа для кафе под названием “Meow Cafe”. Вдохновение для дизайна было взято из предоставленного заказчиком изображения кошки породы Сфинкс в шеф-поварской шляпе и с ложкой. Целью было создать визуально привлекательный и запоминающийся логотип, который бы отражал уникальность и атмосферу кафе.