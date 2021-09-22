Специалист растровой и векторной графики

Добавлена
2 года назад
42 просмотра
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Здравствуйте! Выполню заказ на векторную и растровую графику

Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я профессиональный иллюстратор и дизайнер.

Я предоставляю услуги по:

  • Выполнению портретов персонажей, людей, животных в стиле аниме и собственном стиле
  • Иллюстраций к обложкам, к постам, открыткам
  • Рисование стикеров
  • Перевод изображений в векторный формат (любой сложности)
  • Создание изображений на футболки, кружки, кепки
  • Перерисовка фотографий и картинок в векторную графику
  • Отрисовка раскрасок
  • Иллюстрации 18+
Мои личные качества:

  • Коммуникабельна
  • Открыта ко всему новому
  • Высокий художественный вкус
  • Делаю все до конца
  • Люблю общаться с заказчиком и всегда могу помочь!
Я работаю по предоплате.

Обожаю заказчиков с ТЗ :)

Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1KQqo_t3nes8O4NVGA8zJ7C_dSsxPW09N?usp=sharing

Пишите, я всегда рада вас слышать!