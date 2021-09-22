Специалист растровой и векторной графики

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Выполню заказ на векторную и растровую графику
Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я профессиональный иллюстратор и дизайнер.
Я предоставляю услуги по:
- Выполнению портретов персонажей, людей, животных в стиле аниме и собственном стиле
- Иллюстраций к обложкам, к постам, открыткам
- Рисование стикеров
- Перевод изображений в векторный формат (любой сложности)
- Создание изображений на футболки, кружки, кепки
- Перерисовка фотографий и картинок в векторную графику
- Отрисовка раскрасок
- Иллюстрации 18+
- Коммуникабельна
- Открыта ко всему новому
- Высокий художественный вкус
- Делаю все до конца
- Люблю общаться с заказчиком и всегда могу помочь!
Обожаю заказчиков с ТЗ :)
Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1KQqo_t3nes8O4NVGA8zJ7C_dSsxPW09N?usp=sharing
Пишите, я всегда рада вас слышать!