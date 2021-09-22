Специалист растровой и векторной графики

Здравствуйте! Выполню заказ на векторную и растровую графику

Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я профессиональный иллюстратор и дизайнер.

Я предоставляю услуги по:

Выполнению портретов персонажей, людей, животных в стиле аниме и собственном стиле

Иллюстраций к обложкам, к постам, открыткам

Рисование стикеров

Перевод изображений в векторный формат (любой сложности)

Создание изображений на футболки, кружки, кепки

Перерисовка фотографий и картинок в векторную графику

Отрисовка раскрасок

Иллюстрации 18+

Мои личные качества:

Коммуникабельна

Открыта ко всему новому

Высокий художественный вкус

Делаю все до конца

Люблю общаться с заказчиком и всегда могу помочь!

Я работаю по предоплате.

Обожаю заказчиков с ТЗ :)

Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1KQqo_t3nes8O4NVGA8zJ7C_dSsxPW09N?usp=sharing

Пишите, я всегда рада вас слышать!