Стікерпак для магазину ''Ваш Комфорт''

Набір стікерів було створено на основі побажань замовника щодо настрою та емоцій, які повинні виникати у клієнтів магазину при спілкуванні з менеджерами онлайн.

Це унікальні персонажі, які запам'ятовуються та асоціюються з магазином здебільшого завдяки кольоровому рішенню, використанню логотипа, та інших ідей закладених в образ.

Як сказав замовник - в нас з'явились нові співробітники)



Якщо у вас також є бажання замовити стікпак для себе або бізнесу, пишіть в особисті повідомлення :)