Стікерпак для магазину ''Ваш Комфорт''

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
2 месяца назад
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Набір стікерів було створено на основі побажань замовника щодо настрою та емоцій, які повинні виникати у клієнтів магазину при спілкуванні з менеджерами онлайн.
Це унікальні персонажі, які запам'ятовуються та асоціюються з магазином здебільшого завдяки кольоровому рішенню, використанню логотипа, та інших ідей закладених в образ.
Як сказав замовник - в нас з'явились нові співробітники)

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