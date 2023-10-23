Стікерпак для магазину ''Ваш Комфорт''
Иллюстрации и Рисунки
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набір стікерів було створено на основі побажань замовника щодо настрою та емоцій, які повинні виникати у клієнтів магазину при спілкуванні з менеджерами онлайн.
Це унікальні персонажі, які запам'ятовуються та асоціюються з магазином здебільшого завдяки кольоровому рішенню, використанню логотипа, та інших ідей закладених в образ.
Як сказав замовник - в нас з'явились нові співробітники)
Якщо у вас також є бажання замовити стікпак для себе або бізнесу, пишіть в особисті повідомлення :)