Арты и стикеры - это графические изображения, созданные в художественном стиле или специально для использования в цифровой среде. Арты могут быть иллюстрациями, цифровыми живописью, комиксами или другими формами искусства. Стикеры - это маленькие графические элементы, которые могут быть добавлены к фотографиям, сообщениям или другим содержимым в цифровых приложениях, чтобы добавить выразительности или юмора.