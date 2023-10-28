Стикеры для соцсетей и мессенджеров.

Создаю индивидуальные, запоминающиеся стикеры для ваших соцсетей и мессенджеров. По вашему фото или без. А также:

-Именные стикеры

-Брендированные стикеры

-Текстовый стикерпак

-Стикеры(эмодзи) из букв.