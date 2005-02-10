Стилізовані будівлі в азійському стилі для мобільної гри

Це набір стилізованих, 2D-будівель, створених для казуальної мобільної гри в ізометричному вигляді. Дизайн натхненний традиційною східно-азійською архітектурою, поєднуючи сміливі форми, яскраві кольори та чарівні декоративні деталі для покращення візуального сюжету гри. Кожна будівля розроблена з урахуванням чіткості та функціональності ігрового процесу. Синьо-золота кольорова палітра створює сильний візуальний контраст, а складні реквізити, такі як ліхтарі, вивіски та фонтани, допомагають надати кожній споруді індивідуальності.