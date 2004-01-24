Студия Бьюти Скетчинга

Бонжур! Ямолодой художник, а ты мой потенциальный клиент.

Главные аспекты, которых я придерживаюсь в своих работах:

оригинальность

креативность

уникальность

ну и самое главное, пунктуальность.

Я НЕ работаю с такими программами, как Photoshop, Illustrator и т.д.

Предпочитаю рисовать акварелью, маслом и карандашом – простонародным способом.

Считаю, что такие картины намного изящнее и живее, нежели созданные в

специальных программах. Рисую в разных направлённостях – от современного энергизма до обыкновенногоминимализма. Специализируюсь на пейзажах,детских рисунках, фан-артах, оформлении скетчбуков и альбомов в корейских,

японских, китайских и других стилях, и многое другое. Моя главная задача – не только создать качественную работу, но и донестисвои мысли, эмоции и впечатления через цветовую гамму, штрихи и стиль. Искусство– мощный инструмент воздействия и влияния. Советская власть прекрасно это знала

и использовала искусство в своих целях. Эти цели не были благородными или

возвышенными, несмотря на то, что иногда социалистический реализм и кажется

таковым. В современном мире, в бесконечности информационных потоков, искусство

уже не обладает тем влиянием, но все равно остается действенным инструментом.К некоторым своим картинам я не только придумываю названия, но и пишустихотворения; конечно, я не профессиональный поэтист, но сочту необходимым

также прикрепить к своему портфолио и их, в виде ссылок:https://lit-salon.ru/stihi/ja-tebja-lyublyu-100945.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/potushi-vo-mne-svet-100944.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/moi-kazahstan-100942.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/na-jazyke-lyubvi-100940.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/syuzhet-100939.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/zakryvaja-glaza-100938.htmlhttps://lit-salon.ru/stihi/ego-kleimo-chelovek-100947.html