Створення дизайну персонажів, відмальовка фреймів до ігор, сайтів..

Шукаю можливість застосувати свій талант і навички у створенні ілюстрацій, малюнків та дизайну персонажів для проектів в галузі ігор та веб-дизайну, чи то просто для ілюстрацій ваших персонажів чи Вас. Моє завдання - надавати відмінну творчу роботу, яка задовольняє потреби клієнтів та розвиває їхні проекти.

також приймаю арти на замовленя.

ціна зележить від складності замовленя та дедлайну.

макс. час роботи: 5 днів, мінімальний 1 день.

Навички: