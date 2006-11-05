Створення дизайну персонажів, відмальовка фреймів до ігор, сайтів..
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Шукаю можливість застосувати свій талант і навички у створенні ілюстрацій, малюнків та дизайну персонажів для проектів в галузі ігор та веб-дизайну, чи то просто для ілюстрацій ваших персонажів чи Вас. Моє завдання - надавати відмінну творчу роботу, яка задовольняє потреби клієнтів та розвиває їхні проекти.
також приймаю арти на замовленя.
ціна зележить від складності замовленя та дедлайну.
макс. час роботи: 5 днів, мінімальний 1 день.
Навички:
Майстерність у вільному малюванні та ілюстраціях.
Розуміння принципів дизайну персонажів
Креативність та здатність до співпраці над творчими проектами.
Висока відповідальність та вміння управляти часом.
Співпраця з клієнтами, обговорення їхніх потреб та вимог для досягнення найкращих результатів.
Електронна пошта: [[email protected]]
Телефон: [0961037686]
Телеграм - @snnowiii (віддаю пріоретет)