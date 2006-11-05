Створення дизайну персонажів, відмальовка фреймів до ігор, сайтів..

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
2 месяца назад
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Шукаю можливість застосувати свій талант і навички у створенні ілюстрацій, малюнків та дизайну персонажів для проектів в галузі ігор та веб-дизайну, чи то просто для ілюстрацій ваших персонажів чи Вас. Моє завдання - надавати відмінну творчу роботу, яка задовольняє потреби клієнтів та розвиває їхні проекти.

  • також приймаю арти на замовленя.

  • ціна зележить від складності замовленя та дедлайну.

  • макс. час роботи: 5 днів, мінімальний 1 день.

Навички:

  • Майстерність у вільному малюванні та ілюстраціях.

  • Розуміння принципів дизайну персонажів

  • Креативність та здатність до співпраці над творчими проектами.

  • Висока відповідальність та вміння управляти часом.

  • Співпраця з клієнтами, обговорення їхніх потреб та вимог для досягнення найкращих результатів.