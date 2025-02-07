Тематические флешкарты для изучения английского

Разработка набора обучающих флешкарт, посвященных китайскому Новому году. Каждая карточка содержит иллюстрацию и ключевое слово, помогающее запомнить лексику.

💡 Что сделано:

✔ Разработка персонажа – он стилизован под реального преподавателя, чтобы ученикам было проще ассоциировать материал.

✔ Иллюстрации – адаптированы под визуальное восприятие детей и взрослых.

✔ Дизайн карточек – четкая структура, понятные шрифты, минимализм для легкости восприятия.

✔ Адаптация для соцсетей – карточки удобно использовать не только в печатном виде, но и в цифровом формате (Instagram, обучающие платформы).

📍 Подходит для:

🔹 Учителей и репетиторов английского

🔹 Интерактивного обучения в школах

🔹 Самостоятельного изучения языка

Работа на стыке иллюстрации, инфографики и образовательного дизайна. 😊