Тематические флешкарты для изучения английского
Разработка набора обучающих флешкарт, посвященных китайскому Новому году. Каждая карточка содержит иллюстрацию и ключевое слово, помогающее запомнить лексику.
💡 Что сделано:
✔ Разработка персонажа – он стилизован под реального преподавателя, чтобы ученикам было проще ассоциировать материал.
✔ Иллюстрации – адаптированы под визуальное восприятие детей и взрослых.
✔ Дизайн карточек – четкая структура, понятные шрифты, минимализм для легкости восприятия.
✔ Адаптация для соцсетей – карточки удобно использовать не только в печатном виде, но и в цифровом формате (Instagram, обучающие платформы).
📍 Подходит для:
🔹 Учителей и репетиторов английского
🔹 Интерактивного обучения в школах
🔹 Самостоятельного изучения языка
Работа на стыке иллюстрации, инфографики и образовательного дизайна. 😊