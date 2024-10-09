The Road to The End

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами результатом своей работы — дизайном постера к фильму «Дорога к концу».



В этом постере я постарался передать атмосферу и настроение фильма, а также привлечь внимание зрителей к истории главного героя. На постере изображен герой в плаще в момент его путешествия по загадочному и опасному лесу, который ему предстоит преодолеть, чтобы достичь портала в другой мир.



Надеюсь, вам понравится этот постер и он станет отличным сопровождением к данному произведению!