У салакина три сына, старший умный был детина... Задарок на НГ в любимый пивбар., что рядом.

Хозян сначала посомневался, потом видать узнал цену у знающих людей, завел в рамочку

и под стекло и украсил самую престижную стенку. Был открыт неограниченный кредит

и скидки. А так же было прикахано деушкам садиться мне на колени и наливать из лучшей бочки...)))

Моя слава теперь летит в ста метриях впереди меня, посетители шепчутся, некоторые даже кланяются...А девки интересуются ценой портрета в обнаженном виде...))))