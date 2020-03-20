Упаковка Станислава Шеянова в PDF презентацию

Добавлена
4 года назад
43 просмотра
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Задача была к готовому лендингу подключить полезный материал, который люди будут качать.

Что было сделано:

1) Собраны смыслы

2) Подготовлена структура презентации

3) Созданы макеты и отрисован простенький дизайн

https://yadi.sk/i/wCfEk6C1rIGOFA