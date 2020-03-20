Упаковка Станислава Шеянова в PDF презентацию
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4 года назад
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Задача была к готовому лендингу подключить полезный материал, который люди будут качать.
Что было сделано:
1) Собраны смыслы
2) Подготовлена структура презентации
3) Созданы макеты и отрисован простенький дизайн