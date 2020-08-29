Векторная иллюстраци

Создам для вас милые векторные иллюстрации животных, предметов или нарисую по вашему желанию.
Я предоставляю векторный тип иллюстрации:
- Иллюстрации фруктов и овощей
- Иллюстрации животных
- Иллюстрации к книге
- Иллюстрации вашей визитной карточки
- Иллюстрации к книжкам-раскраскам
- Готова обсудить иллюстрирование вне этого списка
Вы получите от меня:
- Исходный файл (Ai, Pdf или Psd) в соответствии с вашими потребностями.
- Высокое разрешение jpg или png.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться.
Я с нетерпением жду возможности работать с вами ^^