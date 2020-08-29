Векторная иллюстраци

Создам для вас милые векторные иллюстрации животных, предметов или нарисую по вашему желанию.

Я предоставляю векторный тип иллюстрации:

- Иллюстрации фруктов и овощей

- Иллюстрации животных

- Иллюстрации к книге

- Иллюстрации вашей визитной карточки

- Иллюстрации к книжкам-раскраскам

- Готова обсудить иллюстрирование вне этого списка

Вы получите от меня:

- Исходный файл (Ai, Pdf или Psd) в соответствии с вашими потребностями.

- Высокое разрешение jpg или png.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться.

Я с нетерпением жду возможности работать с вами ^^