Векторная иллюстрация Эмблема для женской спортивной команды
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3 месяца назад
Этот динамичный и стильный дизайн создан для женской спортивной команды, передавая энергетику, уверенность и дух соперничества. Иллюстрация выполнена в векторном формате, что позволяет масштабировать её до любых размеров без потери качества – от маленьких значков до печати на одежде и баннерах.
🔹 Чистая графика и четкие линии – отлично подходят для печати на ткани и сувенирной продукции.
🔹 Яркий, контрастный стиль – выделяется и запоминается.
🔹 Готовая продукция с этим дизайном доступна в моём магазине на vsemayki
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