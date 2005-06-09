Векторные иллюстрации по фото

С удовольствием создам для вас, ваших близких и любимых людей стильную, уникальную, тёплую векторную иллюстрацию/портрет, полностью ориентируясь на ваши предпочтения, желания и цели.

Готовую иллюстрацию я отправлю в удобном для вас формате: JPEG, PDF, PNG, AI, SVG, PSD.

Кроме того, при необходимости могу подготовить файл с настройками для печати, учитывая все типографические требования.

Нужно для заказа:

Для того чтобы процесс работы был максимально быстрым и приятным, мне понадобится от Вас:

1. Подробное и чёткое описание того, что Вы хотите увидеть в иллюстрации.

2. Примеры работ, которые Вам нравятся или, наоборот, не нравятся, чтобы я могла лучше понять Ваши ожидания.