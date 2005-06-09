Векторные иллюстрации по фото

Добавлена
18 часов назад
нет просмотров
Я хочу прожить с тобой всю всену и ещё пару штук столетий-01.jpg
Семья пост2-01.jpg
Публикация инст2 полароид-01.jpg
Пост мама иллюстрация инст-01.jpg
пост с цветами-01.jpg

С удовольствием создам для вас, ваших близких и любимых людей стильную, уникальную, тёплую векторную иллюстрацию/портрет, полностью ориентируясь на ваши предпочтения, желания и цели.  

Готовую иллюстрацию я отправлю в удобном для вас формате: JPEG, PDF, PNG, AI, SVG, PSD.  

Кроме того, при необходимости могу подготовить файл с настройками для печати, учитывая все типографические требования.  

Нужно для заказа:

Для того чтобы процесс работы был максимально быстрым и приятным, мне понадобится от Вас:

1. Подробное и чёткое описание того, что Вы хотите увидеть в иллюстрации.

2. Примеры работ, которые Вам нравятся или, наоборот, не нравятся, чтобы я могла лучше понять Ваши ожидания.