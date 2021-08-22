Векторный персонаж, объект, иллюстрация

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка иллюстрации в векторе на вашу тематику,любой сложности,который вы сможете использовать
- Разработку персонажа
- Отрисовку в векторе растрового изображения, эскиза
- Иллюстрацию для книги, открытки. Иллюстрацию можно будет
По срокам 1-3 дня.
Сделаю макет на выбор в форматах "ai","eps"(illustrator) и в "png"(прозрачный фон)
Правки бесплатно!
Почему я?
У меня молодой,свежий и современный взгляд на оформление графики.
Плюс я доброжелателен в общении и люблю свою работу,ваши заказы для меня большая честь! ))
Нужно для заказа:
1. Нужно ваше ТЗ.
2. Эскиз,или то как вы видите работу
3. В каких цветах
3. Указать размер изображения
4. Ваши пожелания по цветовой гамме
Работаю структурированно, каждый этап работы согласовывается с заказчиком начиная с эскиза, далее отрисовка в контуре, подбор цветовой палитры, обсуждение деталей, настроения.
Я оставляю за собой право использования всех моих работ в портфолио (на сайтах, в социальных сетях и др. ).