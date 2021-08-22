Векторный персонаж, объект, иллюстрация

Разработка иллюстрации в векторе на вашу тематику,любой сложности,который вы сможете использовать

- Разработку персонажа

- Отрисовку в векторе растрового изображения, эскиза

- Иллюстрацию для книги, открытки. Иллюстрацию можно будет

По срокам 1-3 дня.

Сделаю макет на выбор в форматах "ai","eps"(illustrator) и в "png"(прозрачный фон)

Правки бесплатно!

Почему я?

У меня молодой,свежий и современный взгляд на оформление графики.

Плюс я доброжелателен в общении и люблю свою работу,ваши заказы для меня большая честь! ))

Нужно для заказа:

1. Нужно ваше ТЗ.

2. Эскиз,или то как вы видите работу

3. В каких цветах

3. Указать размер изображения

4. Ваши пожелания по цветовой гамме

Работаю структурированно, каждый этап работы согласовывается с заказчиком начиная с эскиза, далее отрисовка в контуре, подбор цветовой палитры, обсуждение деталей, настроения.

Я оставляю за собой право использования всех моих работ в портфолио (на сайтах, в социальных сетях и др. ).