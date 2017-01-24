Visit Korea Project: Yandong Village

Иллюстрация для цикла статей о Корее и Японии для фотографа-путешественника Вячеслава Фурашова www.furashov.com. Деревня Яндонг в Южной Корее построена в форме иероглифа, означающего «вода», поэтому я поместила его в центр композиции. Яндонг — национальное достояние, там можно увидеть быт и уклад деревенской жизни и даже пожить на хоумстей в этническом антураже.