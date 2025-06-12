Визитка для персоны

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Современная черная визитка с неоновым сиянием

Эта стильная визитка выполнена в тёмной цветовой гамме с глянцевыми элементами и неоновыми акцентами, что придаёт ей эффектный и профессиональный вид. Идеально подойдёт для бизнесменов, менеджеров и владельцев компаний, стремящихся подчеркнуть современный и технологичный образ своего бренда.

🔹 Имя и должность: JOHN SMITH – MANAGER
🔹 Контактная информация:
 📞 Телефон: 008 659 864 4568
 📍 Адрес: Лондон, ул. Бейкер 4
 ✉️ Email: [email protected]
 🌐 Сайт: www.freebccard.com

На обратной стороне размещён логотип компании SMITH CORP. с минималистичным, но выразительным дизайном, подчеркивающим статус и стиль.