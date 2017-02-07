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Визуальная идея выставки, логотип, персонаж
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
7 лет назад
397 просмотров
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Разработка логотипа, персонажа и визуальной идеи выставки Сибирская дача
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Анастасия Михайлова
skyday
Была
6 месяцев назад
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