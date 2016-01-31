Во дворе у мастера

Когда-то давно, Варя считал себя обычным ребенком. Да и в общем- то он ничем не выделялся из толпы, пока однажды к нему в сон не пришел старец, который сказал Варе:"Отныне у тебя нет имени - ты Мастер. А у нас, Мастеров, задача одна - создавать, творить, дарить счастье людям... Я успел сделать многое за свою короткую жизнь, теперь твоя очередь. Я Двадцать Пятый - ты Двадцать Шестой.. " После этого, старец ни раз являлся во сне, рассказывал и показывал, как делать разные интересные вещи. И после его смерти, главным Мастером слал Варя, но свое имя забыл. И он и все в городе его теперь называли Двадцать Шестой мастер.