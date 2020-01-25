Все мыши любят сыр. иллюстрация и афиша

Добавлена
4 года назад
72 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для создания афиши для сказки отрисована иллюстрация, которая потом была дополнена текстом