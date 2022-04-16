Я Нарисую стикеры или NFT для telegram, WhatsApp,

Разработаю и нарисую уникальные стикеры для Telegram, WhatsApp, Instagram, Viber, а так же для печати.Зачем нужны стикеры?1. Продвижение и реклама вашего бренда или вас как личности в соцсетях.2. Особая возможность выделиться из миллионов.3. Это отличный подарок себе или другому человеку.4. Многогранность использования! Стикеры могут стать вашим принтами на одежде или других предметах вашего мерча.Обратите внимание!Перед тем, как оформить заказ-обязательно уточните возможность работы с определенной тематикой.Нужно знать!Я рисую 2D стикеры в мультяшном стиле, а не портреты, поэтому не добиваюсь 100% портретной и фотореалистичной схожести.Чем точнее Вы опишите ТЗ, тем чем больше конечный результат будет соответствовать вашим ожиданиям)Нужно для заказа:Важно для заказа:1. Точное описание персонажа, его принадлежность к определенному виду или расе. Одежда, Эмоция, Поза-немаловажные составляющие. Желательно прислать референсы (картинки-примеры), которые будут соответствовать вашим ожиданиям или будут напоминать вашего персонажа или его цветовую гамму.2. Если же стикер должен рисоваться с конкретного человека, то прикрепите качественное фото с которого рисуем. Предоставьте пример ракурсов и опишите, на какие черты лица стоит сделать акцент.Услуга включает: Скетч Персонаж в полный рост Проработка деталей Количество объектов: 1 Исходник в png Количество правок: 2Срок выполнения: 3 дняПлатформа: Instagram, Telegram, WhatsApp