Екрани події Дикого Заходу для казуальної мобільної гри

Ця ілюстрація містить два стилізовані екрани інтерфейсу, розроблені для події на тему Дикого Заходу в казуальній мобільній грі. Лівий екран служить банером для входу на подію зі сміливою композицією, що включає культові західні реквізити (череп, ковбойський капелюх, сюрикен) та чітку кнопку заклику до дії. Правий екран — це ігровий інтерфейс у стилі карти, де користувач проходить шлях квесту через різні етапи, щоб розблокувати головний приз. Кожен елемент був створений у казуальному стилі з цілісною теплою кольоровою палітрою, щоб відобразити атмосферу пустельного західного містечка. Макет, чіткість ресурсів та візуальна ієрархія були розроблені з урахуванням зручності ігрового процесу та читабельності на мобільному екрані.