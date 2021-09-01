Заклинательница

Иллюстрация для творческого челленджа.

На границе между днём и ночью, миром снов, граничащих с реальностью, сказок переплетённых с былью, Дева плела цветочный венок, нашёптывая заговоры из древней рунной магии. Настолько древней, что только самые старые дубы и ясени могли понять о чём она шепчет в сумраке. Её рубаху, сотканную из звёзд, покрывал узорчатый платок из крапивных нитей, а дым от свечей окутывал её руки, закрепляя волшебство.