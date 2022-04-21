3D моделирование и визуализация

Делаю архитектурные визуализации экстерьеров и интерьеров по вашему т.з.- Моделирование и визуализация экстерьера индивидуального жилого дома с благоустройством - от 5 000 рублей за 3 изображения, от 10 000 рублей за видеоролик. Тоже самое для многоквартирных жилых домов, этажностью 4 и больше, а так же для общественных и промышленных зданий - от 7 000 рублей за 3 изображения, от 15 000 рублей за видеоролик. Цена зависит от сложности и детализации моделей. - Моделирование и визуализация интерьера помещений - 300 рублей/метр квадратный за 2-3 изображения, 600 рублей/метр квадратный за видеоролик.Моделирую в программах ArchiCAD и SketchUP, визуализирую в Lumion.Для моделирования мне необходимы чертежи проекта в любом удобном для вас формате (PDF, DVG, DXF, фотографии чертежей или набросков, схем, обязательно с размерами). Если у вас уже есть готовая модель здания, и вы хотите заказать только визуализацию, то стоимость услуг снижается в полтора раза.Связываюсь по WhatsApp, Telegram, Vk, по телефону и электронной почте.Пишите, звоните, буду рада помочь вам красиво подать проект. ;)