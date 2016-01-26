3d панель 500х500 - МОДЕЛЬ для ЧПУ

Добавлена
8 лет назад
244 просмотра
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Для производства гипсовых настенных покрытий, через формы из полиуретана.

Стоимость модели 6 000р.