Сделаю 3d визуализацию

Я покажу как будет выглядеть ваша мечта фотореалистично как картинка отличного качества

Привет, я Никита начинающий 3D-Визуализатор интерьера. Понравится ли вам интерьер вашей квартиры, дома будем пробовать и делать.

Работаю с программами: 3DS. MAX Corona. Render. Adobe Photoshop

Всегда на связи Во время работы предоставляю черновые варианты интерьера. Заказчик всегда прав