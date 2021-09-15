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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю 3d визуализацию
Я покажу как будет выглядеть ваша мечта фотореалистично как картинка отличного качества
Привет, я Никита начинающий 3D-Визуализатор интерьера. Понравится ли вам интерьер вашей квартиры, дома будем пробовать и делать.
Работаю с программами: 3DS. MAX Corona. Render. Adobe Photoshop
Всегда на связи Во время работы предоставляю черновые варианты интерьера. Заказчик всегда прав