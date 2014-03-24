3D-визуализации интерьеров/экстерьеров.Москва
Добавлена185 просмотров
10 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
сайт — www.3d-pixel.ru
Выполняемые работы:
- 3д-визуализация интерьеров
- 3д-визуализация экстерьеров (архитектурная визуализация)
- 3д-моделирование (создание модели для печати на 3д-принтерах)
- проектирование любой сложности
- создание проектов по электрике по ГОСТ.
Цены от 300 руб./кв.м. отрисовки.(подробности на сайте)
Имеются связи со строительными компаниями, поэтому есть возможность создавать проекты «под ключ»: от создания планировочно-дизайнерских решений до электро-монтажных работ.
Будем рады сотрудничеству!