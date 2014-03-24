3D-визуализации интерьеров/экстерьеров.Москва

Добрый день!

сайт — www.3d-pixel.ru

Выполняемые работы:

- 3д-визуализация интерьеров

- 3д-визуализация экстерьеров (архитектурная визуализация)

- 3д-моделирование (создание модели для печати на 3д-принтерах)

- проектирование любой сложности

- создание проектов по электрике по ГОСТ.

Цены от 300 руб./кв.м. отрисовки.(подробности на сайте)

Имеются связи со строительными компаниями, поэтому есть возможность создавать проекты «под ключ»: от создания планировочно-дизайнерских решений до электро-монтажных работ.

Будем рады сотрудничеству!