Афинская школа. интерьер

Сразу стоит отметить, что само здание школы вполне модернистское, в то время как интерьер классический. Это сделано специально - своего рода игра на контрасте, которая, к тому же, позволяет каждому приобщиться к истории древней Греции.

Основная идея интерьера - создать образ такого Греческого полиса, как Афины. Для этой задачи тяжело использовать одно помещение. Поэтому было решено взять под разработку входную зону с атриумом, 2е галереи и концертный зал. Передача образа Афин достигается следующим образом. Входя в здание с главного входа мы оказываемся у входа в “Храм” с масштабным портиком, за основу которого взят храм Эрехтейон (расположен в Акрополе). Через большой фонарь в здание попадает дневной свет Также при входе в храм под стеклом на полу находится карта Древних Афин. Поднимаясь на 2ой уровень и проходя в ворота храма мы попадаем, в древнегреческий театр. На заднем фоне театра(концертного зала) огромное полотно с греческим пейзажем. Имеется второй свет в виде фонаря, стекло светочувствительное, при желании может защитить от лишнего света. Если мы пройдем под лестницей при входе, то направо попадем в “Ликейскую рощу”, по которой еще Аристотель прогуливался со своими учениками. Витраж с пейзажем древней Греции по всей длине галереи наполняет пространство Рощи яркими цветами, летом пространство объединяются с частью школьного двора, в зимнее время прозрачность стекла можно при желании понизить, чтобы сохранить атмосферу солнечных Афин. Если пройти под лестницей налево, то мы попадаем на греческий форум, с галереей где представлены скульптуры наподобие тех, что были в древней Греции.

Этот интерьер - своего рода, собирательный образ по Афинам, он позволяет приобщить учеников школы и не только их к культуре Афин и древней Греции.