Апартаменты 76м \ Apartment area 76m

The design of this flat is cosy and light. My task was to create a space light in beige tones. The living room features a plush beige sofa with matching throw plows. The curtains are a soft cream color, allowing natural light to fill the room. A light coffee table sits in the center of the room, providing a warm contrast to the neutral tones. The walls are painted a light beige, creating a sense of calm and serenity

Дизайн этой квартиры уютный и светлый. Моей задачей было создать пространство в бежевых тонах. Гостиная с мягким бежевым диваном. Шторы мягкого кремового цвета, позволяющие естественному свету наполнить комнату. Легкий кофейный столик в центре комнаты, который обеспечивает теплый контраст с нейтральными тонами. Стены окрашены в светлый бежевый, создавая чувство спокойствия и безмятежности