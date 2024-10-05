Апартаменты студия 64 м / Apartment 64m
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7 месяцев назад
This vibrant shade was used as the main accent to reflect the lively and energetic nature of the client. From the moment you enter the room, you are greeted by a lush green accent sofa that immediately catches your attention. The interior is decorated with a beautiful glass statue brought from Japan
Этот яркий цвет был использован в качестве главного акцента, чтобы отразить живой и энергичный характер моего клиента. От момента, когда вы входите в посещение , вы замечаете тот самый зеленый акцент - диван, который сразу забирает ваше внимание. Интерьер украшает прекрасная стеклянная статуя, привезенная из Японии.