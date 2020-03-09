Апартаменты в стиле Бали

Как бы выглядела спальня Вашей мечты? Место где можно подзарядится и оставить все волнующие вопросы до завтра...Этот проект выполнен в смешении разных стилей современного и аутентичного. С учетом не простой архитектуры помещения мы постарались использовать каждый уголок, что бы рационально использовать все пространство. Зона гардеробной отделена металлическими перемычками выходящими из конструкции лестницы. Плетенная качель и торшер в форме бумажной птици, культовый предмет фирмы MOOI, возвращают нас мечтами на Бали. Зона спальни достаточно светлая и главным акцентом является декоративная роспись стены, от прекрасной художници Лилит Саркисян, которая задает идею и настроение всему интерьеру. Бирюзовая стена с резной дверью отделяет санузел от основной комнаты.Санузел так же выполнен в эклектике, что дает нам возможность в полной мере ощутить влияние островной культуры. Резная дверь, каменная раковина, деревянная столешница, зелень и черный сланец - олицетворяю восток. В санузле использован черный керамогранит фирмы Porcelanosa. Текстура керамогранита имитирует сланец, который дополняет раковина из натурального камня.