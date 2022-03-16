Архитектура частного дома в форме "ската"

По заказу клиента был разработан дизайн частного дома для семьи в 5 человек.

Клиента пожелал, чтобы весь дизайн дома был выполнен в современном стиле и чтобы строение имело необычную архитектуру.

Было принято решение о проработке проекта дома с архитектурой в форме "ската", что наглядно можно увидеть на снимках с высоты.

Проходящие мимо люди будут всегда обращать внимание на высокие отдельно выступающие круговые строения.

Они намного выше остальных стен помещения. Стоит отметить, что и эти башни отличаются друг от друга по высоте (4 и 5,5 метров соответственно), что делает дизайн еще более разнообразным и интересным.

Обращаю ваше внимание, что я не оказываю услуги по проектированию и черчению. Я разрабатываю лишь идею и визуализирую ее, в связи с чем мои цены на услуги ниже рыночных.