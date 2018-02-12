Архитектурное моделирование для Google Earth
Добавлена126 просмотров
6 лет назад
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Моделирование в SketchUp по чертежам или фотографиям.
Изготовление фотореалистичных текстур.
В итоге kmz-файл, с точной географической привязкой к Google-карте,
который можно просматривать в сервисе Google Планета Земля.
Кроме того, модель существующего здания могу гарантированно разместить
в слое "3D-здания" Google Планета Земля для публичного доступа.
Очень удобно для презентаций - сразу можно оценить
размещение и окружение в перспективе.