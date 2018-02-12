Архитектурное моделирование для Google Earth

Моделирование в SketchUp по чертежам или фотографиям.

Изготовление фотореалистичных текстур.

В итоге kmz-файл, с точной географической привязкой к Google-карте,

который можно просматривать в сервисе Google Планета Земля.

Кроме того, модель существующего здания могу гарантированно разместить

в слое "3D-здания" Google Планета Земля для публичного доступа.

Очень удобно для презентаций - сразу можно оценить

размещение и окружение в перспективе.