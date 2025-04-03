Чертежи дизайн проекта для "Горки-3" часть 2

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  • Составление концепции дизайна помещений, включая разработку креативных и функциональных решений.

  • Разработка сложно технических чертежей дизайн-проекта для обеспечения точности реализации задуманного

  • Составление ведомостей дизайн-проекта, для контроля и учета всех необходимых материалов и затрат

  • Подбор отделочных материалов

  • Подготовка разверток стен помещений для обеспечения точности реализации проекта подрядными организациями, а так же облегчения процесса понимания проекта для клиентов

  • Подготовка визуализаций помещений

  • Пример других работ https://clck.ru/3Fr2Jt