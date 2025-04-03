Чертежи дизайн проекта для "Горки-3" часть 2

Составление концепции дизайна помещений, включая разработку креативных и функциональных решений.
Разработка сложно технических чертежей дизайн-проекта для обеспечения точности реализации задуманного
Составление ведомостей дизайн-проекта, для контроля и учета всех необходимых материалов и затрат
Подбор отделочных материалов
Подготовка разверток стен помещений для обеспечения точности реализации проекта подрядными организациями, а так же облегчения процесса понимания проекта для клиентов
Подготовка визуализаций помещений
Пример других работ https://clck.ru/3Fr2Jt