Личная комната подростка - это отображение его внутреннего мира во внешнем пространстве. Интерьер не ограничивает ребенка в действиях, а атмосфера подталкивает к активности и творчеству. Беззаботность, уникальность и ритмичность достигается за счет использования мультипликационных элементов, ярких акцентов и функциональных предметов интерьера.