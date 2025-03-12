Если у вас есть 3D-модель, но она требует доработки, я помогу вам привести её в идеальный вид! ✨

Я предлагаю профессиональные услуги по редактированию и созданию 3D-моделей для игр, анимации, 3D-печати и визуализации. Внесу исправления, улучшу геометрию, оптимизирую сетку, исправлю UV-развертку, доработаю текстуры и материалы. Если нужно, добавлю новые детали или упростим модель для лучшей производительности. Также я могу разработать 3D-модель с нуля по вашим референсам и требованиям.

Что я могу сделать:

✅ Создание 3D-моделей с нуля по вашему ТЗ

✅ Улучшение геометрии и топологии

✅ Оптимизация полигонов без потери качества

✅ Исправление ошибок в UV-развертке

✅ Улучшение или замена текстур

✅ Настройка материалов для рендеринга

✅ Подготовка модели к анимации или печати

Работаю с форматами FBX, OBJ, STL, BLEND и др. Гарантирую внимательный подход, качественный результат и соблюдение сроков! 🚀 Напишите мне – обсудим детали и реализуем ваш проект! 💬