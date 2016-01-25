Дизайн,Архитектурной визуализации .

Добавлена
8 лет назад
135 просмотров
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Фасад жилого здания. г.Черновцы, ул. Герцина. Дизайн+визуализация+ просчет расходного материала.