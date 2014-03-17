Дизайн десткого сада

Подробнее проект можно посмотртеть тут http://interiorscreatebyellenpo.blogspot.com/p/blog-page_5626.html

Дизайн частного детского сада.

Дизайн частного детского садика в трехэтажном доме.

Вход в садик со двора или через раздевалку на первом этаже. Где также находиться кабинет врача.

На втором этаже большая игровая комната, которую также используют для проведения утренников.

Выше на один пролет находиться кухня-кафе и сан-узел. Дизайн всех помещений выполнен в веселых цветах и декорирован разнообразными наклейками.

На третьем этаже находятся спальни. В дневное время между сном кроватки складываются и дети могут свободно играть и заниматься.